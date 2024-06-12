За день 25 атак, бои еще продолжаются: Генштаб назвал самое горячее направление фронта

По данным Генштаба, россияне продолжают наносить удары по украинским пограничным населенным пунктам. В частности, сегодня враг применил НАРы по направлению хутора Кучеров по району Мирополья в Сумской области.

Наибольшую активность оккупанты демонстрируют на Покровском направлении – 25 атак за сегодня, из которых девять еще продолжаются. В частности, бои ведутся в районах Калинового, Евгеньевки и Новоселовки Первой. Авиация России применяет КАБы. Бомбардировки подверглись районам Александрополя, Воздвиженки, Прогресса и Волчьего.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении оккупанты активно применяют КАБы с территории Белгородской области России. Так, по Волчанску и Глубокому ударили по направлению Шебекино, по Подолянам – по направлению Ушакового, по Липцам и Тернам – по направлению Белгорода, а по Ветеринарному – из района Валковского.

На этом же направлении агрессор атаковал в районе Глубокого.



На Купянском направлении враг увеличил количество атак. Здесь зафиксировано шесть неудачных попыток потеснить наши войска. Еще три штурмовых действия продолжаются в районах Синьковки, Берестового и Песчаного.

На Приднепровском направлении в это время произошло одно боевое столкновение.

По одной атаке россиян добавилось на Краматорском, Времивском и Ореховском направлениях . Все – без успеха для противника .

По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела.

По состоянию на утро, 12 июня, Силы обороны уничтожили 980 российских террористов. С начала полномасштабной войны Россия потеряла около 521 830 военных.

Кроме этого этой ночью украинские бойцы нанесли групповой ракетный удар по вражеским зенитным ракетным дивизионам С-300, а также С-400 во временно оккупированном Крыму.

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