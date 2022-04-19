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Деморализация и инфраструктура: названы причины ракетных ударов по украинским городам

Новина українською →
Киев, Вторник 19 апреля 2022 16:03
Деморализация и инфраструктура: названы причины ракетных ударов по украинским городам Фото: ракетные удары по Украине преследуют несколько целей (nationalinterest org)
Автор: Милан Лелич

Российская Федерация активизировала ракетные удары по украинским тыловым городам. Данная тактика продолжается по нескольким причинам.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Ракеты по тылу. Зачем Россия атакует крупные города и когда это закончится".

Как рассказал изданию военный эксперт Михаил Жирохов, ракетные удары по украинскому тылу связаны с новой волной наступления России на Донбассе. Таким образом, противник пытается помешать переброске дополнительных сил на восток Украины.

"Это все связано с Донбассом, россияне бьют по резервам, запасам топливно-смазочных материалов, складам оружия и боеприпасов, чтобы уменьшить боеспособность наших частей. Они, конечно, придут на помощь нашей группировке в Донбассе, но с логистическими проблемами", - отметил он.

По его словам, с этой целью наносятся удары по аэродромам в Центральной Украине и по Львову, где пытались повредить железнодорожную инфраструктуру, которая используется для переброски военной помощи с Запада.

Еще одна цель таких обстрелов - держать украинцев в напряжении по всей стране. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко соглашается, что деморализация населения является одной из целей. Вторая - это разрушение инфраструктуры с ослаблением тыла и нанесением ущерба экономике.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Россия продолжит наносить ракетные удары по территории Украины до последнего дня войны.

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