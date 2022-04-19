Деморалізація та інфраструктура: названо причини ракетних ударів по українських містах

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Ракети по тилу. Навіщо Росія атакує великі міста і коли це закінчиться" .

Як розповів виданню військовий експерт Михайло Жирохов, ракетні удари по українському тилу пов'язані з новою хвилею наступу Росії на Донбасі. Таким чином, противник намагається перешкодити перекиданню додаткових сил на схід України.

"Це все пов'язано з Донбасом, росіяни б'ють по резервах, запасах паливно-мастильних матеріалів, складах зброї і боєприпасів, щоб зменшити боєздатність наших частин. Вони, звичайно, прийдуть на допомогу нашому угрупованню в Донбасі, але з логістичними проблемами", - зазначив він.

За його словами, з цією метою наносяться удари по аеродромах в Центральній Україні та по Львову, де намагалися пошкодити залізничну інфраструктуру, яка використовується для перекидання військової допомоги із Заходу.

Ще одна мета таких обстрілів-тримати українців у напрузі по всій країні. Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко погоджується, що деморалізація населення є однією з цілей. Друга-це руйнування інфраструктури з ослабленням тилу і нанесенням шкоди економіці.