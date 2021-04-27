Стычки из-за МАФов в Киеве: задержаны уже 14 человек

При попытке помешать коммунальным службам демонтировать малые архитектурные формы (МАФ) в Днепровском районе Киева задержаны 14 человек. В отношении них начато уголовное производство.
Об этом сообщила пресс-служба главного управления Национальной полиции Украины в Киеве.
Отмечается, что сегодня коммунальщики приступили к демонтажу МАФов на улице Регенераторной в Днепровском районе Киева. “Некоторые граждане попытались помешать этому и вступили в конфликт, чтобы помешать сносу торговых павильонов”, - отмечается в сообщении.
За совершение противоправных действий задержаны 14 человек. Их доставили в территориальный отдел полиции. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.
На 11 задержанных составлены административные протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в сентябре 2020 года глава КП "Киевблагоустройство" Андрей Андреев сообщил, что в Киеве коммунальщики снесли двадцать незаконных МАФов. По его словам, с 3 по 7 сентября, демонтажные бригады коммунального предприятия убрали 20 незаконных временных сооружений.
Как писало РБК-Украина ранее, в июле 2020-го метрополитен Киева сообщал о демонтаже 172 киосков (МАФов), в которых выявлены нарушения пожарной безопасности.