Стычки из-за МАФов в Киеве: задержаны уже 14 человек

Отмечается, что сегодня коммунальщики приступили к демонтажу МАФов на улице Регенераторной в Днепровском районе Киева. “Некоторые граждане попытались помешать этому и вступили в конфликт, чтобы помешать сносу торговых павильонов”, - отмечается в сообщении.

За совершение противоправных действий задержаны 14 человек. Их доставили в территориальный отдел полиции. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

На 11 задержанных составлены административные протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Досудебное расследование продолжается.