Сутички через МАФів в Києві: затримано вже 14 осіб

При спробі перешкодити комунальним службам демонтувати малі архітектурні форми (МАФ) у Дніпровському районі Києва затримано 14 осіб. Відносно них розпочато кримінальне провадження.
Про це повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції України в Києві.
Зазначається, що сьогодні комунальники приступили до демонтажу МАФів на вулиці Регенераторній у Дніпровському районі Києва. "Деякі громадяни спробували перешкодити цьому і вступили в конфлікт, щоб перешкодити знесенню торгових павільйонів", - наголошується в повідомленні.
За вчинення протиправних дій затримано 14 осіб. Їх доставили в територіальний відділ поліції. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 296 (хуліганство) КК України.
На 11 затриманих складені адміністративні протоколи за ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, у вересні 2020 року глава КП "Київблагоустрій" Андрій Андрєєв повідомив, що у Києві комунальники знесли двадцять незаконних МАФів. За його словами, з 3 по 7 вересня, демонтажні бригади комунального підприємства прибрали 20 незаконних тимчасових споруд.
Як писало РБК-Україна раніше, у липні 2020 року метрополітен Києва повідомляв про демонтаж 172 кіосків (МАФів), у яких виявлено порушення пожежної безпеки.