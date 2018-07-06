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В киевском метро демонтировали 172 МАФа

НовостиОбщество    06.07.2018 - 17:31
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В киевском метро завершают демонтаж МАФов, которые не придерживаются пожарной безопасности

В метрополитене Киева на сегодня демонтировано 172 киоски (МАФы), в которых выявлены нарушения пожарной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе киевского метрополитена.

Отмечается, что работа по демонтажу таких киосков завершается.

"Также проходит проверка соблюдения условий использования арендованных по действующим договорам торговых и рекламных площадей", - сообщила пресс-служба.

Также работники метрополитена постоянно информируют районные управления полиции по выявлению фактов стихийной торговли на входах к станциям и в подземных переходах.

Напомним, в начале июня 2018 года в Киеве возле станции метро "Дворец Украина" загорелись несколько МАФов.

Отметим, что в феврале 2018 года в Киеве начали сносить МАФы, которые незаконно расположены в подземных переходах возле станции метро "Майдан Независимости". 

В переходе на столичном Майдане Независимости начали сносить МАФы В Киеве загорелся МАФ возле станции метро "Лукьяновская"
Теги публикации: МАФы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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