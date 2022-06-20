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"Демонстрируем прогресс": Стефанишина об условиях Украины касаемо статуса кандидата в ЕС

Новина українською →
Понедельник 20 июня 2022 18:03
"Демонстрируем прогресс": Стефанишина об условиях Украины касаемо статуса кандидата в ЕС Фото: Ольга Стефанишин, вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины ()
Автор: Сергей Пышкин

Украина демонстрирует прогресс над выполнением условий, которые были недавно предоставлены Еврокомиссией. До конца недели будет сформировано видение по каждому пункту.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной во время телемарафона.

Именно от Украины будет зависеть когда начнутся переговоры о членстве в ЕС и как быстро мы сможем получить финансы для восстановления нашей страны.

"Над выполнением рекомендаций Еврокомиссии работаем уже сейчас. До конца недели будет сформировано конкретное видение по каждому пункту, включая антикоррупционным блоком... Мы уже демонстрируем прогресс. От нас будет зависеть, насколько быстро мы выполним эти условия и не только перейдем к переговорам о членстве, но и привлечем финансы на восстановление нашего государства",- заявила Стефанишина.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 17 июня, Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС.

Также издание раскрывало подробности условий для начала переговоров о вступлении Украины в Европейский союз.

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