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"Демонструємо прогрес": Стефанішина про умови Україні щодо статусу кандидата в ЄС

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Понеділок 20 червня 2022 18:03
"Демонструємо прогрес": Стефанішина про умови Україні щодо статусу кандидата в ЄС Фото: Ольга Стефанішина, віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України ()
Автор: Сергій Пишкін

Україна демонструє прогрес над виконанням умов, які були нещодавно надані Єврокомісією. До кінця тижня буде сформовано бачення по кожному пункту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної під час телемарафону.

Саме від України залежатиме коли розпочнуться переговори щодо членства в ЄС й як швидко ми зможемо отримати фінанси для відновлення нашої країни.

"Над виконанням рекомендацій Єврокомісії працюємо вже зараз. До кінця тижня буде сформовано конкретне бачення по кожному пункту, включно з антикорупційним блоком... Ми вже демонструємо прогрес. Від нас буде залежати, наскільки швидко ми виконаємо ці умови і не лише перейдемо до переговорів про членство, але й залучимо фінанси на відновлення нашої держави", - заявила Стефанішина.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, 17 червня, Єврокомісія рекомендувала надати Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Також видання розкривало подробиці умов для початку переговорів про вступ України в Європейський союз.

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