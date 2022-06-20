"Демонструємо прогрес": Стефанішина про умови Україні щодо статусу кандидата в ЄС
Україна демонструє прогрес над виконанням умов, які були нещодавно надані Єврокомісією. До кінця тижня буде сформовано бачення по кожному пункту.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної під час телемарафону.
Саме від України залежатиме коли розпочнуться переговори щодо членства в ЄС й як швидко ми зможемо отримати фінанси для відновлення нашої країни.
"Над виконанням рекомендацій Єврокомісії працюємо вже зараз. До кінця тижня буде сформовано конкретне бачення по кожному пункту, включно з антикорупційним блоком... Ми вже демонструємо прогрес. Від нас буде залежати, наскільки швидко ми виконаємо ці умови і не лише перейдемо до переговорів про членство, але й залучимо фінанси на відновлення нашої держави", - заявила Стефанішина.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, 17 червня, Єврокомісія рекомендувала надати Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.
Також видання розкривало подробиці умов для початку переговорів про вступ України в Європейський союз.
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