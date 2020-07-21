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Демократи США заявили про загрозу виборам і звернулися до ФБР

США, Вівторок 21 липня 2020 02:19
Демократи США заявили про загрозу виборам і звернулися до ФБР
Фото: Конгрес США (roskam.house.gov)
Автор: Артур Родивилов

Вони закликали ФБР провести брифінг про втручання у вибори

Представники Демократичної партії США звернулися до ФБР з проханням негайно провести брифінг про можливе втручання у вибори в США. За їх словами, вони обізнані про конкретні серйозні загрози".

Про це йдеться у листі на ім'я директора ФБР Крістофера Рея, передає StarTribune.

Вони відзначили, що з-за загрози, необхідно, щоб до кінця липня ФБР провело секретний брифінг, присвячений погрозам у відношенні всіх членів конгресу, і щоб Рей знайшов для цього час у розкладі вже до кінця понеділка.

"Ми глибоко стурбовані, зокрема, тим, що Конгрес, мабуть, може стати метою узгодженої іноземній кампанії по втручання, метою якої є посилення дезінформації, щоб вплинути на діяльність Конгресу, громадські дебати і президентські вибори в листопаді", - йдеться в листі.

ФБР заявило, що отримало лист, але відмовився від подальших коментарів.

Зазначимо, раніше міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб заявив, що Росія намагалася втрутитися в британські вибори 2019 року, за даним фактом розпочато кримінальне розслідування.

Нагадаємо, Росія періодично втручається у внутрішні справи багатьох країн, що підтверджують заяви цих держав.

Так було, зокрема, під час минулих президентських виборів у Сполучених Штатах Америки.

Крім того, РФ неодноразово здійснювала інформаційні та кібератаки, наприклад, на бундестаг Німеччини.

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