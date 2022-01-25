Демократы и республиканцы объединились: сенаторы США разрабатывают закон против России

В США объединились сенаторы двух партий. Их цель - разработать законопроект санкций по отношению к Российской Федерации в случае ее вторжения в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Речь идет о законопроекте, инициированным председателем Сената по международным отношениям Бобом Менендесом. Четыре сенатора от республиканцев и столько же сенаторов от демократов собрались в чате Zoom, чтоб достичь общей точки зрения по законопроекту и санкциям.
Источники, знакомые с этими переговорами сообщили изданию, что по общему мнению, они были сердечными и деловыми.
"Существует прочный двухпартийный консенсус в отношении быстрого продвижения законодательства", - заявил помощник одного из сенаторов изданию.
Ожидается, что окончательно законопроект согласуют до следующей неделе, когда Сенат вернется на сессию.
Напомним, что законопроект Менендеса содержит пакет санкций против РФ на случай ее вторжения в Украину. Сюда вошли санкции, направленные на Путина лично и его окружение.