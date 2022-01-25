Демократы и республиканцы объединились: сенаторы США разрабатывают закон против России

Речь идет о законопроекте, инициированным председателем Сената по международным отношениям Бобом Менендесом. Четыре сенатора от республиканцев и столько же сенаторов от демократов собрались в чате Zoom, чтоб достичь общей точки зрения по законопроекту и санкциям.

Источники, знакомые с этими переговорами сообщили изданию, что по общему мнению, они были сердечными и деловыми.

"Существует прочный двухпартийный консенсус в отношении быстрого продвижения законодательства", - заявил помощник одного из сенаторов изданию.

Ожидается, что окончательно законопроект согласуют до следующей неделе, когда Сенат вернется на сессию.