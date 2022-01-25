Демократи і республіканці об'єдналися: сенатори США розробляють закон проти Росії

Йдеться про законопроект, ініційований головою Сенату з міжнародних відносин Бобом Менендесом. Чотири сенатори від республіканців і стільки ж сенаторів від демократів зібралися в чаті Zoom, щоб досягти спільної точки зору щодо законопроекту і санкцій.

Джерела, знайомі з цими переговорами повідомили виданню, що на загальну думку, вони були сердечними та діловими.

"Існує міцний двопартійний консенсус щодо швидкого просування законодавства", - заявив помічник одного з сенаторів виданню.

Очікується, що остаточно законопроект узгодять до наступного тижня, коли Сенат повернеться на сесію.