Демократи і республіканці об'єдналися: сенатори США розробляють закон проти Росії

В США об'єдналися сенатори двох партій. Їх мета - розробити законопроект санкцій по відношенню до Російської Федерації у разі її вторгнення в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Йдеться про законопроект, ініційований головою Сенату з міжнародних відносин Бобом Менендесом. Чотири сенатори від республіканців і стільки ж сенаторів від демократів зібралися в чаті Zoom, щоб досягти спільної точки зору щодо законопроекту і санкцій.
Джерела, знайомі з цими переговорами повідомили виданню, що на загальну думку, вони були сердечними та діловими.
"Існує міцний двопартійний консенсус щодо швидкого просування законодавства", - заявив помічник одного з сенаторів виданню.
Очікується, що остаточно законопроект узгодять до наступного тижня, коли Сенат повернеться на сесію.
Нагадаємо, що законопроект Менендеса містить пакет санкцій проти РФ на випадок її вторгнення в Україну. Сюди увійшли санкції, спрямовані на Путіна особисто і його оточення.