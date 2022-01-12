США подготовили санкции против Путина, - Washington Post
Демократы в Сенате США обнародуют новый пакет санкций против РФ на случай ее вторжения в Украину. Они, в частности, будут направлены и на российского президента Владимира Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
Как сообщило издание, ссылаясь на законопроект, что есть в его распоряжении, пакет предусматривает также санкции против высокопоставленных российских военных и чиновников, ряда банков и системы международных платежей SWIFT.
Указано, что с соответствующим предложением выступил председатель сенатского комитета по международным отношениям Роберт Менендес.
По его словам, новые меры должны стать сигналом в адрес Кремля, который покажет, что не стоит "разрушать свою экономику и жертвовать жизнью своего народа в тщетных попытках изменить карту Европы".
В издании добавляют, что Белый дом поддержал предложенный демократами законопроект по этим санкциям.
Напомним, издание The Washington Post сообщило, что Американские сенаторы от "Демократической партии" сегодня обнародуют проект санкций против России на случай ее возможного вторжения в Украину. Законопроект может быть проголосован в ближайшее время.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада быть готовыми к безотлагательному введению превентивных санкций против России.