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Демократи отримують більшість у нижній палаті Конгресу

Новини » Політика    07.11.2018 - 06:49
Фото: Конгрес США (roskam.house.gov)
Фото: Конгрес США (roskam.house.gov)

Підрахунок голосів поки що триває

За попередніми даними проміжних виборів до нижньої палати Конгресу США демократи отримали 14 з 23 місць, необхідних їм для отримання більшості. Про це повідомляє  з посиланням на Reuters.

Підрахунок голосів поки триває, але багато хто сходиться в думці, що демократи отримають щонайменше 23 додаткових місця в нижній палаті представників Конгресу.

Наразі демократи забезпечили собі 194 місця у палаті представників, у республіканців - 178.

Для отримання більшості потрібно не менш як 217 місць.

Нагадаємо, Республіканська партія США на проміжних виборах зберегла більшість у Сенаті, отримавши 50 місць.'

Перемога республіканців у Сенаті робить неможливою реалізацію процедури імпічменту президента США. Незважаючи на те, що демократи здобувають перемогу в Палаті представників, без підтримки двох третин Сенату, їм не вдасться ухвалити таке рішення.

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