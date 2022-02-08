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Демократия в "Дія": в приложении появилась услуга опроса среди граждан

Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о новой услуге в приложении "Дія". Благодаря ей каждый украинец сможет влиять на решение правительства.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на онлайн-презентацию новых услуг приложения "Дія".

"Только что Владимир Зеленский на Diia Summit презентовал опросы в "Дія" - проект электронной демократии. С сегодняшнего дня в "Дія" каждый украинец сможет влиять на решение правительства!",- пишет пресс-служба приложения.

По словам Зеленского, новая услуга станет важным сервисом в развитии электронной демократии.

Результаты опроса помогут властям узнать мнение граждан Украины, а команде "Дія" - разрабатывать новые полезные функции для приложения.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня начался саммит по случаю 2-летия "Дія".

Также министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил о возможности сгенерировать справку о несудимости прямо в приложении.

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Владимир Зеленский