Мирні переговори Війна в Україні

Демократія чи сильний лідер: до чого схиляються українці під час війни

Фото: президент Володимир Зеленський у Верховній Раді (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Попри війну більшість українців вважають, що стратегічно країна має йти шляхом демократії. Водночас у сьогоденні зростає запит на сильних лідерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Демократія проти сильної руки

Якщо говорити про стратегічні пріоритети України, 48% респондентів віддають перевагу демократичній системі. Натомість 36% вважають більш важливою наявність сильного лідера.

Порівняно з груднем 2023 року частка прихильників демократії знизилася з 59% до 48%. Натомість зросла кількість тих, хто ще не визначився - з 8% до 16%. Також трохи збільшилася підтримка сильної влади - з 32% до 36%.

Потреба сьогодні

Однак якщо запитати, що потрібно Україні саме зараз, то картина змінюється. Уже 48% респондентів виступають за сильного лідера, тоді як лише 35% вважають більш важливою демократичну систему.

У липні 2022 року запит на сильну владу був ще вищим - 58%. Водночас частка тих, хто бачить потребу у демократичній системі, зросла з 27% до 35%.

Коментар КМІС

Заступник директора КМІС Антон Грушецький зазначив, що в умовах війни потреба у сильних лідерах є зрозумілою, але стратегічно українське суспільство має визначатися на користь демократії. За його словами, це ціннісний вибір, який впливатиме на майбутнє країни.

Опитування КМІС у січні 2023 року для NDI показало, що українці найбільше цінують свободу слова (61%), справедливе правосуддя для всіх (58%) та вільні вибори (47%).

Водночас довіра до судів та прокуратури залишається критично низькою, що формує високий запит на справедливість. Саме це може пояснювати вагання українців між демократією і сильною владою.

Експерт наголошує, що в довгостроковій перспективі Україна повинна розбудовувати сталі демократичні інституції. Це складний і тривалий процес, але він є необхідним для майбутнього успіху держави.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування серед 1022 респондентів упродовж 23 липня - 4 серпня 2025 року

Серед українців є консенсус, що Україна має бути демократією. Так, у травні 2024 року в опитуванні КМІС для Національного Демократичного інституту США (NDI) 93% респондентів відповіли, що Україна має бути повноцінно функціонуючою демократією. За результатами іншого опитування в травні 2024 року 74% українців відповіли, що в Україні має бути сильний, впливовий парламент.

У травні - на початку червня 2025 року половина респондентів (50%) вважали, що Україна скоріше рухається до розвитку демократії. Водночас 41% відчували, що країна скоріше рухається до авторитаризму.

Половина українців вірять, що через 10 років Україна стане процвітаючою країною в складі ЄС.

