Демократия или сильный лидер: к чему склоняются украинцы во время войны

Несмотря на войну большинство украинцев считают, что стратегически страна должна идти по пути демократии. В то же время в настоящее время растет запрос на сильных лидеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.
Если говорить о стратегических приоритетах Украины, 48% респондентов отдают предпочтение демократической системе. Зато 36% считают более важным наличие сильного лидера.
По сравнению с декабрем 2023 года доля сторонников демократии снизилась с 59% до 48%. Зато выросло количество тех, кто еще не определился - с 8% до 16%. Также немного увеличилась поддержка сильной власти - с 32% до 36%.
Однако если спросить, что нужно Украине именно сейчас, то картина меняется. Уже 48% респондентов выступают за сильного лидера, тогда как лишь 35% считают более важной демократическую систему.
В июле 2022 года запрос на сильную власть был еще выше - 58%. В то же время доля тех, кто видит потребность в демократической системе, выросла с 27% до 35%.
Заместитель директора КМИС Антон Грушецкий отметил, что в условиях войны потребность в сильных лидерах понятна, но стратегически украинское общество должно определяться в пользу демократии. По его словам, это ценностный выбор, который будет влиять на будущее страны.
Опрос КМИС в январе 2023 года для NDI показал, что украинцы больше всего ценят свободу слова (61%), справедливое правосудие для всех (58%) и свободные выборы (47%).
В то же время доверие к судам и прокуратуре остается критически низким, что формирует высокий запрос на справедливость. Именно это может объяснять колебания украинцев между демократией и сильной властью.
Эксперт отмечает, что в долгосрочной перспективе Украина должна развивать устойчивые демократические институты. Это сложный и длительный процесс, но он необходим для будущего успеха государства.
Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный всеукраинский опрос среди 1022 респондентов в течение 23 июля - 4 августа 2025 года
Среди украинцев есть консенсус, что Украина должна быть демократией. Так, в мае 2024 года в опросе КМИС для Национального Демократического института США (NDI) 93% респондентов ответили, что Украина должна быть полноценно функционирующей демократией. По результатам другого опроса в мае 2024 года 74% украинцев ответили, что в Украине должен быть сильный, влиятельный парламент.
В мае - начале июня 2025 года половина респондентов (50%) считали, что Украина скорее движется к развитию демократии. В то же время 41% чувствовали, что страна скорее движется к авторитаризму.
Половина украинцев верят, что через 10 лет Украина станет процветающей страной в составе ЕС.