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Країна рухається до демократії чи авторитаризму: думки українців розділилися

Україна, П'ятниця 27 червня 2025 10:33
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Країна рухається до демократії чи авторитаризму: думки українців розділилися Фото: мітинг в Києві у 2020 році (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У травні - на початку червня 2025 року половина респондентів (50%) вважають, що Україна скоріше рухається до розвитку демократії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Водночас 41% відчувають, що країна скоріше рухається до авторитаризму.
Країна рухається до демократії чи авторитаризму: думки українців розділилися

Аргументи

Респондентам, які вважають, що країна рухається до авторитаризму, ставили додаткове відкрите запитання, чому саме вони так вважають.

Відносно найчастіше респонденти говорили про:

  • обмеження свободи слова і тиск на ЗМІ (18%),
  • концентрацію влади (14%),
  • загалом незадоволеність подіями і рішеннями в країні (13%),
  • корупцію (12%), діяльність ТЦК / мобілізацію (12%),
  • обмеження прав і свобод (без конкретизації) (12%).

Країна рухається до демократії чи авторитаризму: думки українців розділилися

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування серед 1011 респондентів упродовж 15 травня - 3 червня 2025 року.

Нагадаємо, запит на авторитаризм в Україні після початку війни впав удвічі.

Водночас підтримка демократії в Україні під час війни зросла до історичного максимуму.

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