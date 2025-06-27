Країна рухається до демократії чи авторитаризму: думки українців розділилися
У травні - на початку червня 2025 року половина респондентів (50%) вважають, що Україна скоріше рухається до розвитку демократії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.
Водночас 41% відчувають, що країна скоріше рухається до авторитаризму.
Аргументи
Респондентам, які вважають, що країна рухається до авторитаризму, ставили додаткове відкрите запитання, чому саме вони так вважають.
Відносно найчастіше респонденти говорили про:
- обмеження свободи слова і тиск на ЗМІ (18%),
- концентрацію влади (14%),
- загалом незадоволеність подіями і рішеннями в країні (13%),
- корупцію (12%), діяльність ТЦК / мобілізацію (12%),
- обмеження прав і свобод (без конкретизації) (12%).
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування серед 1011 респондентів упродовж 15 травня - 3 червня 2025 року.
Нагадаємо, запит на авторитаризм в Україні після початку війни впав удвічі.
Водночас підтримка демократії в Україні під час війни зросла до історичного максимуму.
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