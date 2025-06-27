Країна рухається до демократії чи авторитаризму: думки українців розділилися

Фото: мітинг в Києві у 2020 році (Віталій Носач, РБК-Україна)

У травні - на початку червня 2025 року половина респондентів (50%) вважають, що Україна скоріше рухається до розвитку демократії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.