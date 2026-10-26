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Демократи збираються розслідувати дизельну угоду Трампа і Путіна, - Axios

19:06 26.10.2026 Пн
2 хв
aimg Олена Бджола
Фото: президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін (колаж РБК-Україна)

Демократи готують основу для розслідування дизельної угоди між США та Росією. Адміністрації банків та портів отримали листи з вимогами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Демократи готують розслідування

Представники Демократичної партії США готують розслідування домовленостей президента Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним про імпорт російського дизельного пального.

Вони надіслали найбільшим американським банкам і адміністраціям портів листи з вимогою зберегти всі документи, пов’язані з можливими постачаннями, пише Axios.

Хто отримав листи

Листи отримали:

  • JPMorgan,
  • Bank of America,
  • Citi,
  • Wells Fargo,
  • Goldman Sachs,
  • Morgan Stanley.

Серед адресатів - адміністрації портів Х’юстона, Бомонта та Корпус-Крісті в Техасі, а також портів Нью-Йорка та Нью-Джерсі, пише видання.

Які вимоги

Політики закликали компанії не сприяти:

  • купівлі,
  • транспортуванню,
  • імпорту,
  • розвантаженню,
  • зберіганню,
  • фінансуванню
  • розподілу російського дизельного пального на території США.

Вони просять не брати участі й у постачанні такого пального на інші ринки, повідомило Axios.

Вибори у США

Проміжні вибори до Конгресу США відбудуться 3 листопада 2026 року. Якщо демократи переможуть, вони зможуть очолити впливові комітети з міжнародних відносин, банківської справи, фінансів і судових питань.

За даними Axios, розслідування угод адміністрації Трампа з Росією може стати одним із пріоритетів демократів у разі успіху на виборах.

Раніше РБК-Україна писало, що Росія готова забезпечити будь-який обсяг постачання дизельного пального на експорт, повідомив заступник голови уряду РФ Олександр Новак.

Крім того, Трамп і Путін домовилися про постачання дизелю РФ на світовий та американський ринки.

У межах цієї домовленості Міністерство фінансів США видало тимчасову ліцензію, яка призупиняє дію окремих санкцій і дозволяє країні-агресорці розпочати експортні поставки.

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