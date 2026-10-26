Демократи збираються розслідувати дизельну угоду Трампа і Путіна, - Axios

Демократи готують основу для розслідування дизельної угоди між США та Росією. Адміністрації банків та портів отримали листи з вимогами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
Представники Демократичної партії США готують розслідування домовленостей президента Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним про імпорт російського дизельного пального.
Вони надіслали найбільшим американським банкам і адміністраціям портів листи з вимогою зберегти всі документи, пов’язані з можливими постачаннями, пише Axios.
Листи отримали:
Серед адресатів - адміністрації портів Х’юстона, Бомонта та Корпус-Крісті в Техасі, а також портів Нью-Йорка та Нью-Джерсі, пише видання.
Політики закликали компанії не сприяти:
Вони просять не брати участі й у постачанні такого пального на інші ринки, повідомило Axios.
Проміжні вибори до Конгресу США відбудуться 3 листопада 2026 року. Якщо демократи переможуть, вони зможуть очолити впливові комітети з міжнародних відносин, банківської справи, фінансів і судових питань.
За даними Axios, розслідування угод адміністрації Трампа з Росією може стати одним із пріоритетів демократів у разі успіху на виборах.
Раніше РБК-Україна писало, що Росія готова забезпечити будь-який обсяг постачання дизельного пального на експорт, повідомив заступник голови уряду РФ Олександр Новак.
Крім того, Трамп і Путін домовилися про постачання дизелю РФ на світовий та американський ринки.
У межах цієї домовленості Міністерство фінансів США видало тимчасову ліцензію, яка призупиняє дію окремих санкцій і дозволяє країні-агресорці розпочати експортні поставки.