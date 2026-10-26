Демократи збираються розслідувати дизельну угоду Трампа і Путіна, - Axios

Демократи готують розслідування

Представники Демократичної партії США готують розслідування домовленостей президента Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним про імпорт російського дизельного пального.

Вони надіслали найбільшим американським банкам і адміністраціям портів листи з вимогою зберегти всі документи, пов’язані з можливими постачаннями, пише Axios.

Хто отримав листи

Листи отримали:

JPMorgan,

Bank of America,

Citi,

Wells Fargo,

Goldman Sachs,

Morgan Stanley.

Серед адресатів - адміністрації портів Х’юстона, Бомонта та Корпус-Крісті в Техасі, а також портів Нью-Йорка та Нью-Джерсі, пише видання.

Які вимоги

Політики закликали компанії не сприяти:

купівлі,

транспортуванню,

імпорту,

розвантаженню,

зберіганню,

фінансуванню

розподілу російського дизельного пального на території США.

Вони просять не брати участі й у постачанні такого пального на інші ринки, повідомило Axios.

Вибори у США

Проміжні вибори до Конгресу США відбудуться 3 листопада 2026 року. Якщо демократи переможуть, вони зможуть очолити впливові комітети з міжнародних відносин, банківської справи, фінансів і судових питань.

За даними Axios, розслідування угод адміністрації Трампа з Росією може стати одним із пріоритетів демократів у разі успіху на виборах.