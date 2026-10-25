Росія готова забезпечити будь-який обсяг постачання дизельного пального на експорт. Після укладення відповідної угоди зі США світові ціни на нафту знизилися на 5-6%.

Про це заявив заступник голови уряду РФ Олександр Новак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ІС " Вісті ".

За словами російського віце-прем'єра, країна-агресор готова задовольнити будь-які потреби ринку дизелю.

"Скільки захочуть наші партнери, чесно кажучи, з того обсягу, який ми постачатимемо на експорт. Ми можемо все поставити", - зазначив Новак.

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявляв про зацікавленість Москви у відновленні економічного співробітництва зі Сполученими Штатами.

Поставки пального та оголошення про нові домовленості стали частиною цього процесу.