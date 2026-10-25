У Путіна заявили про готовність поставити будь-які обсяги дизеля
Росія готова забезпечити будь-який обсяг постачання дизельного пального на експорт. Після укладення відповідної угоди зі США світові ціни на нафту знизилися на 5-6%.
Про це заявив заступник голови уряду РФ Олександр Новак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ІС "Вісті".
За словами російського віце-прем'єра, країна-агресор готова задовольнити будь-які потреби ринку дизелю.
"Скільки захочуть наші партнери, чесно кажучи, з того обсягу, який ми постачатимемо на експорт. Ми можемо все поставити", - зазначив Новак.
Раніше російський диктатор Володимир Путін заявляв про зацікавленість Москви у відновленні економічного співробітництва зі Сполученими Штатами.
Поставки пального та оголошення про нові домовленості стали частиною цього процесу.
Нагадаємо, що напередодні у Кремлі розмріялись повністю відновити обсяги експорту дизеля після угоди зі США.
У Москві також заявили про підготовку першої поставки до Сполучених Штатів та можливість розширення кола покупців на світовому ринку.
Цьому передували переговори між Вашингтоном та Москвою, за підсумками яких президент США Дональд Трамп і Путін домовилися про постачання дизелю РФ на світовий та американський ринки.
У межах цієї домовленості Міністерство фінансів США видало тимчасову ліцензію, яка призупиняє дію окремих санкцій і дозволяє країні-агресорці розпочати експортні поставки.