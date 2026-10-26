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Демократы намерены расследовать дизельную сделку Трампа и Путина, - Axios

19:06 26.10.2026 Пн
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)

Демократы готовят основу для расследования дизельного соглашения между США и Россией. Администрации банков и портов получили письма с требованиями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Демократы готовят расследование

Представители Демократической партии США готовят расследование договоренностей президента Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным об импорте российского дизельного горючего.

Они направили крупнейшим американским банкам и администрациям портов письма с требованием сохранить все документы, связанные с возможными поставками, пишет Axios.

Кто получил письма

Письма получили:

  • JPMorgan,
  • Bank of America,
  • Citi,
  • Wells Fargo,
  • Goldman Sachs,
  • Morgan Stanley.

Среди адресатов - администрации портов Хьюстона, Бомонта и Корпус-Кристи в Техасе, а также портов Нью-Йорка и Нью-Джерси, пишет издание.

Какие требования

Политики призвали компании не способствовать:

  • покупке,
  • транспортировке,
  • импорту,
  • разгрузке,
  • хранению,
  • финансированию
  • распределению российского дизельного горючего на территории США.

Они просят не участвовать и в поставках такого горючего на другие рынки, сообщило Axios.

Выборы в США

Промедуточные выборы в Конгресс США пройдут 3 ноября 2026 года. Если демократы победят, они смогут возглавить влиятельные комитеты по международным отношениям, банковскому делу, финансам и судебным вопросам.

По данным Axios, расследование соглашений администрации Трампа с Россией может стать одним из приоритетов демократов в случае успеха на выборах.

Ранее РБК-Украина писало, что Россия готова обеспечить любой объем поставок дизельного горючего на экспорт, сообщил замглавы правительства РФ Александр Новак.

Кроме того, Трамп и Путин договорились о поставках дизеля РФ на мировой и американский рынки.

В рамках этой договоренности Министерство финансов США выдало временную лицензию, приостанавливающую действие отдельных санкций и позволяющую стране-агрессору начать экспортные поставки.

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