Демократи забирають Сенат США. Республіканці втратили Техас, Канзас і ще чотири штати

За підсумками проміжних виборів 3 листопада Демократична партія отримала контроль над Сенатом США. Демократи відібрали в республіканців шість місць, зокрема в Техасі, Канзасі та Південній Кароліні, де не вигравали десятиліттями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Associated Press.
До виборів республіканці мали в Сенаті 53 місця проти 47. Щоб отримати більшість, демократам потрібно було відібрати чистими чотири мандати. Вони здобули шість:
Свої місця демократи втримали, зокрема в Джорджії, де переобрано Джона Оссоффа, і в Нью-Гемпширі. Оссофф став першим з 1990 року сенатором-демократом від Джорджії, обраним на другий повний термін.
"П'ять слів для американського народу: допомога вже на підході", - заявив лідер демократів у Сенаті Чак Шумер. За його словами, американці проголосували за зміни.
Демократи відібрали в республіканців і губернаторські посади:
За даними AP, демократи також на межі перемоги в Палаті представників. Вони відібрали в республіканців понад пів десятка округів.
Напередодні голосування аналітики РБК-Україна розбирали, як результати виборів можуть змінити баланс сил у Вашингтоні та які ризики вони несуть для України. Колишній посол України у США Олег Шамшур, своєю чергою, вважає, що навіть перемога демократів не змінить політики США щодо Києва, а Україну чекають два складні роки.
Настрої виборців у день голосування свідчили не на користь Білого дому. За попередніми даними опитування CNN, роботу Трампа не схвалюють близько 60% американців, які прийшли на дільниці.