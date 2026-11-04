Демократы забирают Сенат США. Республиканцы потеряли Техас, Канзас и еще четыре штата

По итогам промежуточных выборов 3 ноября Демократическая партия получила контроль над Сенатом США. Демократы отобрали у республиканцев шесть мест, в том числе в Техасе, Канзасе и Южной Каролине, где не побеждали десятилетиями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Associated Press.
До выборов у республиканцев в Сенате было 53 места против 47. Чтобы получить большинство, демократам нужно было отобрать в чистом виде четыре мандата. Они получили шесть:
Свои места демократы удержали, в частности в Джорджии, где переизбран Джон Оссофф, и в Нью-Гэмпшире. Оссофф стал первым с 1990 года сенатором-демократом от Джорджии, избранным на второй полный срок.
"Пять слов для американского народа: помощь уже на подходе", - заявил лидер демократов в Сенате Чак Шумер. По его словам, американцы проголосовали за перемены.
Демократы отобрали у республиканцев и губернаторские посты:
По данным AP, демократы также на грани победы в Палате представителей. Они отобрали у республиканцев более полудюжины округов.
Накануне голосования аналитики РБК-Украина разбирали, как результаты выборов могут изменить баланс сил в Вашингтоне и какие риски они несут для Украины. Бывший посол Украины в США Олег Шамшур, в свою очередь, считает, что даже победа демократов не изменит политику США в отношении Киева, а Украину ждут два сложных года.
Настроения избирателей в день голосования говорили не в пользу Белого дома. По предварительным данным опроса CNN, работу Трампа не одобряют около 60% американцев, пришедших на участки.