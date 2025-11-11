Демократи в США погрожують своєму лідеру відставкою через голосування щодо шатдауну

У Демократичній партії США вибухнув внутрішній конфлікт після того, як восьмеро сенаторів-демократів підтримали тимчасовий бюджет, запропонований республіканцями, щоб припинити шатдаун.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Голосування за тимчасовий бюджет відбулося у неділю, і документ був ухвалений попри спротив частини демократів.
Як повідомляє Politico, низка представників Демпартії різко розкритикували лідера демократичної меншості в Сенаті Чака Шумера, вимагаючи його відставки. Попри те, що сам Шумер голосував проти, колеги звинуватили його у неспроможності об’єднати фракцію.
"Сенатор Шумер більше не є ефективним і має бути замінений. Якщо не можеш очолити боротьбу, щоб зупинити стрімке зростання страхових премій, то за що тоді борешся?" - заявив конгресмен Ро Ханна.
Після 40 днів безуспішних перемовин вісім сенаторів-демократів підтримали республіканський проєкт, покликаний завершити найдовший шатдаун в історії США. Критики впевнені: якби Шумер ефективніше вів переговори, демократи могли б зберегти єдність у питанні охорони здоров’я.
Однак сенатор Кріс Мерфі назвав схвалений документ проєкту "помилкою", яка не відповідає очікуванням виборців після останніх успіхів демократів.
"Цей законопроєкт нічого не робить, щоб зупинити катастрофу у сфері охорони здоров’я, і не обмежує жодним чином незаконні дії президента Трампа", - підкреслив він.
Водночас голова Національного комітету демократів Кен Мартін назвав угоду "зрадою американського народу", але при цьому наголосив, що більшість демократів у Сенаті "відмовилися стати частиною республіканської атаки на охорону здоров’я американців".
Нагадаємо, 1 жовтня в США розпочався шатдаун, тобто призупинення роботи уряду, яке стало рекордним - триває понад 40 днів.
Це відбулось на тлі того, що демократи та республіканці не змогли схвалити федеральний бюджет через різні погляди на медичні пільги для американців.
Демократи наполягали на продовженні надання пільг, в той час, як їхні опоненти були проти цього. Шатдаун в США привів до багатьох негативних наслідків. Окрім масових звільнень та скорочень федеральних працівників, економіка Штатів втрачала щодня чималі суми.
Шатдаун також почав обурювати населення в США і всі фактори докупи змусили республіканців та демократів домовитись, в результаті чого напередодні Сенат ухвалив законопроєкт про фінансування уряду. Його підтримала частина демократів. Він має скасувати найтриваліший шатдаун в історії, але для реалізації плану необхідний ще один крок.