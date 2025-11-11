Демократи в США погрожують своєму лідеру відставкою через голосування щодо шатдауну

Голосування за тимчасовий бюджет відбулося у неділю, і документ був ухвалений попри спротив частини демократів.

Як повідомляє Politico, низка представників Демпартії різко розкритикували лідера демократичної меншості в Сенаті Чака Шумера, вимагаючи його відставки. Попри те, що сам Шумер голосував проти, колеги звинуватили його у неспроможності об’єднати фракцію.

"Сенатор Шумер більше не є ефективним і має бути замінений. Якщо не можеш очолити боротьбу, щоб зупинити стрімке зростання страхових премій, то за що тоді борешся?" - заявив конгресмен Ро Ханна.

Демократи підтримали проєкт республіканців

Після 40 днів безуспішних перемовин вісім сенаторів-демократів підтримали республіканський проєкт, покликаний завершити найдовший шатдаун в історії США. Критики впевнені: якби Шумер ефективніше вів переговори, демократи могли б зберегти єдність у питанні охорони здоров’я.

Однак сенатор Кріс Мерфі назвав схвалений документ проєкту "помилкою", яка не відповідає очікуванням виборців після останніх успіхів демократів.

"Цей законопроєкт нічого не робить, щоб зупинити катастрофу у сфері охорони здоров’я, і не обмежує жодним чином незаконні дії президента Трампа", - підкреслив він.

Водночас голова Національного комітету демократів Кен Мартін назвав угоду "зрадою американського народу", але при цьому наголосив, що більшість демократів у Сенаті "відмовилися стати частиною республіканської атаки на охорону здоров’я американців".