Демократи в Сенаті заблокували законопроект про санкції проти МКС

Сенатори-демократи підтримали блокування законопроєкту республіканців про введення санкцій проти посадових осіб Міжнародного кримінального суду (МКС). Документ мав покарати Суд за видачу ордерів на арешт вищих посадових осіб Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Лідер більшості в Сенаті Джон Тун розкритикував рішення суду перед голосуванням, заявивши, що встановлення "моральної еквівалентності" між ізраїльськими лідерами і ХАМАСом "виходить за рамки дозволеного".

Демократи, розуміючи, що республіканці розцінять їхні голоси проти законопроекту як антиізраїльські, кілька днів боролися за те, як із цим впоратися.

Зрештою, єдиним демократом, який підтримав законопроект, був сенатор Джон Феттерман з Пенсильванії. Таким чином, документу не вистачило 60 голосів для подальшого затвердження. Остаточний результат голосування був 54-45.

"Я не знаю, чому хтось не хотів би проголосувати за це і підтримати Ізраїль", - сказав Феттерман, який твердо стоїть на позиціях проізраїльської орієнтації.

Двоє сенаторів-новачків від Демократичної партії Елісса Слоткін з Мічигану та Рубен Гальєго з Арізони, які підтримали законопроект минулого року, коли перебували в Палаті представників, також проголосували проти документу.

Демократ Джон Оссофф, який балотується на переобрання в Джорджії, не голосував.

Сенатор Джин Шахін, провідний демократ у Сенатському комітеті з міжнародних відносин, яка балотується на переобрання в Нью-Гемпширі, вела переговори з республіканцями, намагаючись знайти компроміс щодо законопроекту. Однак незадовго до голосування переговори зірвалися, і Шахін та інші демократи, які брали участь у переговорах оголосили, що голосуватимуть "проти".

Лідер сенатської меншості Чак Шумер виступив у залі за кілька хвилин до голосування і сказав, що законопроект був "погано розроблений і дуже проблематичний". Він поскаржився, що республіканці відмовилися внести незначні зміни у документ, щоб заручитися підтримкою демократів.

Націленість МКС на Нетаньягу викликала негативну реакцію з боку республіканців і демократів у Конгресі. Аналогічний законопроект був ухвалений Палатою представників раніше у січні з результатом 243-140 голосів, причому 45 демократів голосували разом із республіканцями.

На останній сесії Конгресу Палата представників ухвалила законопроект про санкції МКС 247 голосами проти 55, 42 демократи приєдналися до республіканців. Однак документ не був винесений на голосування в Сенаті, який на той час перебував під контролем демократів.

Республіканці в Конгресі повернулися до цього питання тепер, коли вони контролюють і Палату представників, і Сенат.