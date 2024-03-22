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Демократи пропонують захист спікеру Джонсону в обмін на допомогу Україні

П'ятниця 22 березня 2024 21:12
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Демократи пропонують захист спікеру Джонсону в обмін на допомогу Україні Архівне фото: спікер Палати представників Майк Джонсон (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Кілька демократів у Палаті представників натякнули, що проголосують за те, щоб врятувати спікера Майка Джонсона від спроб республіканців змістити його з посади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланям на CNN.

Як пише видання, про подібне розповіла представник демократів від Вірджинії Абігейл Спенбергер.

"Якщо він зробить відповідальну річ, дозволивши членам Конгресу проголосувати за законопроект, який буде прийнятий і відповідає інтересам нашої національної безпеки, а потім після цього несерйозний актор, який не хоче керувати, внесе пропозицію про відставку, то так, за таких обставин я подам пропозицію про відставку", - сказала вона.

Аналогічно заявили і ще декілька демократів, зокрема про те, що у випадку якщо Джонсон дозволить проголосувати за допомогу Україні, то вони допоможуть відкласти резолюцію про його відставку.

Що передувало

Раніше член Республіканської партії Марджорі Тейлор Грін подала клопотання про відсторонення Майка Джонсона з посади спікера Палати представників США.

Видання пише, що це сталося на тлі невдоволення з приводу законопроєкту про державне фінансування.

Також CNN пише, що Палата представників повинна буде розглянути це питання протягом двох законодавчих днів після її визнання. Сьогодні в другій половині дня палата йде на двотижневу перерву. На запитання CNN про свою реакцію Джонсон не відповів, а просто відмахнувся рукою.

Вибори спікера Палати представників США

На початку жовтня Палата представників США відправила у відставку тодішнього спікера Кевіна Маккарті. Республіканців не влаштувало те, що Маккарті не допустив "шатдауну" в США та пішов на угоду з Білим домом.

Після цього почалася ціла епопея з призначення нового спікера. Спочатку "трампісти" відмовилися підтримати кандидатуру Стіва Скаліза через його хворобу, потім Палата тричі відмовилася підтримати кандидатуру "трампіста" Джима Джордана.

В результаті республіканці внутрішнім голосуванням обрали своїм кандидатом на пост спікера Тома Еммера, відомого антитрампівською позицією. Проте частина його однопартійців відразу ж виступила проти нього, змусивши знятися з виборів. Після цього кандидатом був обраний Майк Джонсон.

25 жовтня минулого року Палата представників США обрала свого нового спікера після відставки Кевіна Маккарті. Спікером нижньої палати американського Конгресу став республіканець Майк Джонсон.

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