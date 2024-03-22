Демократы предлагают защиту спикеру Джонсону в обмен на помощь Украине

Несколько демократов в Палате представителей намекнули, что проголосуют за то, чтобы спасти спикера Майка Джонсона от попыток республиканцев сместить его с должности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как пишет издание, о подобном рассказала представитель демократов от Виргинии Абигейл Спенбергер.

"Если он сделает ответственную вещь, позволив членам Конгресса проголосовать за законопроект, который будет принят и отвечает интересам нашей национальной безопасности, а затем после этого несерьезный актер, не желающий руководить, внесет предложение об отставке, то да, при таких обстоятельствах я подам предложение об отставке", - сказала она.

Аналогично заявили и еще несколько демократов, в том числе о том, что в случае если Джонсон позволит проголосовать за помощь Украине, они помогут отложить резолюцию о его отставке.

Что предшествовало

Ранее член Республиканской партии Марджори Тейлор Грин подала ходатайство об отстранении Майка Джонсона от должности спикера Палаты представителей США.

Издание пишет, что это произошло на фоне недовольства по поводу законопроекта о государственном финансировании.

CNN пишет, что Палата представителей должна будет рассмотреть этот вопрос в течение двух законодательных дней после ее признания. Сегодня во второй половине дня палата идет на двухнедельный перерыв. На вопрос CNN о своей реакции Джонсон не ответил, а просто отмахнулся рукой.

Выборы спикера Палаты представителей США

В начале октября Палата представителей США отправила в отставку тогдашнего спикера Кевина Маккарти. Республиканцев не устроило то, что Маккарти не допустил "шатдауна" в США и пошел на соглашение с Белым домом.

После этого началась целая эпопея с назначения нового спикера. Сначала "трамписты" отказались поддержать кандидатуру Стива Скализа из-за его болезни, затем Палата трижды отказалась поддержать кандидатуру "трамписта" Джима Джордана.

В результате республиканцы внутренним голосованием избрали своим кандидатом на пост спикера Тома Эммера, известного антитрамповской позицией. Однако часть его однопартийцев сразу же выступила против него, вынудив сняться с выборов. После этого кандидатом был избран Майк Джонсон.

25 октября прошлого года Палата представителей США избрала своего нового спикера после отставки Кевина Маккарти. Спикером нижней палаты американского Конгресса стал республиканец Майк Джонсон.

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