Вибори в США: демократы розпочали голосування за висування Гарріс в президенти

Заміна Байдена на Гарріс

Нагадаємо, що цього місяця президент США Джо Байден, який був основним опонентом його попередника Дональда Трампа, зняв свою кандидатуру з передвиборчої перегонів за президентське крісло.

На заміну собі він запропонував демократам підтримати кандидатуру нинішнього віцепрезидента США Камали Гарріс. Зауважимо, що Гарріс ще до висунення своєї кандидатури мала рейтинг в більш як 45% виборців.

Наразі ж відомо, що Гарріс випереджає Трампа за підтримкою в чотирьох ключових штатах із семи.

Мало того, лише за перший тиждень своєї передвиборчої кампанії Гарріс зібрала рекордні 200 млн пожертвувань. В її штабі зазначили, що це є свідченням про переважну підтримку заявки кандидата на посаду президента США.

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