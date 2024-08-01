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Вибори в США: демократы розпочали голосування за висування Гарріс в президенти

Фото: віце-президент США Камала Гарріс (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 1 серпня, в США делегати від Демократичної партії почали голосувати за висунення свого кандидата на вибори президента. Кандидатом має стати нинішній віцепрезидент Камала Гарріс, оскільки конкурентів у неї немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американське видання The New York Times.

Участь в онлайн-голосуванні візьмуть близько 4000 делегатів від Демократичної партії.

Як проходитиме 

Заміна Байдена на Гарріс

Нагадаємо, що цього місяця президент США Джо Байден, який був основним опонентом його попередника Дональда Трампа, зняв свою кандидатуру з передвиборчої перегонів за президентське крісло.

На заміну собі він запропонував демократам підтримати кандидатуру нинішнього віцепрезидента США Камали Гарріс. Зауважимо, що Гарріс ще до висунення своєї кандидатури мала рейтинг в більш як 45% виборців.

Наразі ж відомо, що Гарріс випереджає Трампа за підтримкою в чотирьох ключових штатах із семи.

Мало того, лише за перший тиждень своєї передвиборчої кампанії Гарріс зібрала рекордні 200 млн пожертвувань. В її штабі зазначили, що це є свідченням про переважну підтримку заявки кандидата на посаду президента США.

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Сполучені Штати АмерикиКамала ГаррісВибори в США