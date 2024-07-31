Гарріс випереджає Трампа за підтримкою в чотирьох ключових штатах із семи, - Bloomberg

Віце-президент США Камала Гарріс випереджає кандидата в президенти США Дональда Трампа у чотирьох ключових штатах із семи, які, ймовірно, вирішать результат виборів у листопаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Згідно з опитуванням, проведеним агентством Bloomberg і компанією Morning Consult, Гарріс має перевагу над Трампом в Аризоні (49% опитаних за віце-президента США, проти 47% за екс-президента), Вісконсіні (50% проти 47), Мічигани (53% проти 42%) та Неваді (47% проти 45%).

У той же час обидва претенденти заручилися однаковим рівнем підтримки в штаті Джорджія (47%). Серед двох ключових штатів, що залишилися, Трамп випереджає Харріс в Пенсільванії (50% проти 46%) і Північній Кароліні (50% проти 46%).

Загалом чинний віце-президент США випереджає екс-президента на 1 процентний пункт - за Харріс 48% респондентів, за Трампа 47%. Джо Байден у свою чергу, чинний голова Білого дому, у такому ж опитуванні на початку липня програвав Трампу на 2 відсоткові пункти (47% проти 45%).

Дане опитування, яке показало перевагу Харріс над Трампом, проводилося в період з 24 по 28 липня. У ньому взяли участь майже 5 тисяч американських виборців із семи штатів. Похибка становила 1 процентний пункт.