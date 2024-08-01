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Выборы в США: демократы начали голосование за выдвижение Харрис в президенты

Фото: вице-президент США Камала Харрис (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 1 августа, в США делегаты от Демократической партии начали голосовать за выдвижение своего кандидата на президентские выборы. Кандидатом должна стать нынешний вице-президент Камала Харрис, поскольку конкурентов у нее нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американское издание The New York Times.

Как будет проходить

Замена Байдена на Харрис

Напомним, что в этом месяце президент США Джо Байден, являвшийся основным оппонентом его предшественника Дональда Трампа, снял свою кандидатуру с предвыборной гонки за президентское кресло.

На смену себе он предложил демократам поддержать кандидатуру нынешнего вице-президента США Камалы Харрис. Заметим, что Харрис еще до выдвижения своей кандидатуры имела рейтинг более 45% избирателей.

Пока же известно, что Харрис опережает Трампа при поддержке в четырех ключевых штатах из семи.

Более того, только за первую неделю своей предвыборной кампании Харрис собрала рекордные 200 млн пожертвований. В ее штабе отметили, что это свидетельство о преимущественной поддержке заявки кандидата на пост президента США.

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Соединенные Штаты АмерикиКамала ХаррисВыборы в США