Вибори в США: демократы розпочали голосування за висування Гарріс в президенти

Сьогодні, 1 серпня, в США делегати від Демократичної партії почали голосувати за висунення свого кандидата на вибори президента. Кандидатом має стати нинішній віцепрезидент Камала Гарріс, оскільки конкурентів у неї немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американське видання The New York Times .

Участь в онлайн-голосуванні візьмуть близько 4000 делегатів від Демократичної партії.

Згідно з правилами Національного комітету Демократичної партії, президентська кампанія Гарріс - і будь-хто, хто хоче кинути їй виклик - повинен був подати документи й отримати цифрові підписи принаймні від 300 делегатів, причому не більше 50 від одного штату, до 30 липня.

Жоден претендент не досяг цього порогу, щоб оскаржити номінацію Гарріс, і на цей час лише вона відповідає вимогам. Жоден відомий демократ не виступив, щоб кинути їй виклик.

За кілька днів після того, як президент США Джо Байден відмовився від участі в перегонах за крісло, Гарріс підтримали понад 3000 із 4000 делегатів. У підсумку вона зібрала 3923 підписи делегатів протягом відбіркового періоду.

Як проходитиме віртуальне поіменне голосування

Делегати голосуватимуть через онлайн-платформу. Після початку поіменного голосування кожен делегат з правом голосу отримає персоналізовану форму з водяним знаком, щоб віддати свій голос.