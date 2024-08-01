Вибори в США: демократы розпочали голосування за висування Гарріс в президенти
Сьогодні, 1 серпня, в США делегати від Демократичної партії почали голосувати за висунення свого кандидата на вибори президента. Кандидатом має стати нинішній віцепрезидент Камала Гарріс, оскільки конкурентів у неї немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американське видання The New York Times.
Участь в онлайн-голосуванні візьмуть близько 4000 делегатів від Демократичної партії.
Згідно з правилами Національного комітету Демократичної партії, президентська кампанія Гарріс - і будь-хто, хто хоче кинути їй виклик - повинен був подати документи й отримати цифрові підписи принаймні від 300 делегатів, причому не більше 50 від одного штату, до 30 липня.
Жоден претендент не досяг цього порогу, щоб оскаржити номінацію Гарріс, і на цей час лише вона відповідає вимогам. Жоден відомий демократ не виступив, щоб кинути їй виклик.
За кілька днів після того, як президент США Джо Байден відмовився від участі в перегонах за крісло, Гарріс підтримали понад 3000 із 4000 делегатів. У підсумку вона зібрала 3923 підписи делегатів протягом відбіркового періоду.
Як проходитиме віртуальне поіменне голосування
Делегати голосуватимуть через онлайн-платформу. Після початку поіменного голосування кожен делегат з правом голосу отримає персоналізовану форму з водяним знаком, щоб віддати свій голос.
Потім Нацкомітет Демократичної партії підрахує голоси та надасть повні результати після завершення поіменного голосування.
Заміна Байдена на Гарріс
Нагадаємо, що цього місяця президент США Джо Байден, який був основним опонентом його попередника Дональда Трампа, зняв свою кандидатуру з передвиборчої перегонів за президентське крісло.
На заміну собі він запропонував демократам підтримати кандидатуру нинішнього віцепрезидента США Камали Гарріс. Зауважимо, що Гарріс ще до висунення своєї кандидатури мала рейтинг в більш як 45% виборців.
Наразі ж відомо, що Гарріс випереджає Трампа за підтримкою в чотирьох ключових штатах із семи.
Мало того, лише за перший тиждень своєї передвиборчої кампанії Гарріс зібрала рекордні 200 млн пожертвувань. В її штабі зазначили, що це є свідченням про переважну підтримку заявки кандидата на посаду президента США.
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