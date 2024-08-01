Выборы в США: демократы начали голосование за выдвижение Харрис в президенты

Сегодня, 1 августа, в США делегаты от Демократической партии начали голосовать за выдвижение своего кандидата на президентские выборы. Кандидатом должна стать нынешний вице-президент Камала Харрис, поскольку конкурентов у нее нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американское издание The New York Times .

Участие в онлайн-голосовании примут около 4000 делегатов от Демократической партии.

Согласно правилам Национального комитета Демократической партии, президентская кампания Харрис - и любой, кто хочет бросить ей вызов - должен был подать документы и получить цифровые подписи по крайней мере от 300 делегатов, причем не более 50 от одного штата, до 30 июля.

Ни один претендент не достиг этого порога, чтобы обжаловать номинацию Харрис, и в настоящее время только она соответствует требованиям. Ни один известный демократ не выступил, чтобы бросить ей вызов.

Через несколько дней после того, как президент США Джо Байден отказался от участия в гонке за кресло, Харрис поддержали более 3000 из 4000 делегатов. В итоге она собрала 3923 подписей делегатов в течение отборочного периода.

Как будет проходить виртуальное поименное голосование

Делегаты будут голосовать через онлайн-платформу. П осле начала поименного голосования каждый делегат с правом голоса получит персонализированную форму с водяным знаком, чтобы отдать свой голос.