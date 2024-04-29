Демократи не підтримуватимуть відставку Джонсона, - конгресмен

Як відзначив Московіц, демократи будуть схильні "врятувати" спікера від відставки, якщо депутат Марджорі Тейлор Грін винесене це питання на голосування.

"Ідея дозволити їй (Грін, - ред.) усунути будь-якого спікера... Демократи нізащо не дозволять їй це зробити. Я не дозволю їй цього зробити", - сказав він.

Зокрема Московіц зауважив, що Грін дозволила б "спалити світ своєю ізоляціоністською зовнішньою політикою".

Питання відставки Джонсона

Нещодавно Палата представників проголосувала за ініційовані Джонсоном чотири законопроєкти, які також передбачали допомогу союзникам Сполучених Штатів Америки (США). Зокрема нашій країні було передбачено підтримку у розмірі майже 61 млрд доларів. Пізніше законопроєкт підтримав Сенат й він отримав підпис від голови Білого дому Джо Байдена.

Представниця Республіканської партії Грін звинуватила Джонсона у "зраді" виборців-республіканців через схвалення допомоги Україні та пригрозила ініціювати голосування за його звільнення, якщо спікер особисто не піде у відставку.

Детальніше про те, хто такий спікер Джонсон - в матеріалі РБК-Україна.