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Демократы не будут поддерживать отставку Джонсона, - конгрессмен

Фото: Майк Джонсон, спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Америки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Демократы не поддержат отставку спикера Палаты представителей Майка Джонсона, если этот вопрос будет вынесен на голосование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на демократа Джареда Московица, которого цитирует The Hill.

Как отметил Московиц, демократы будут склонны "спасти" спикера от отставки, если депутат Марджори Тейлор Грин вынесет этот вопрос на голосование. 

"Идея позволить ей (Грин, - ред.) отстранить любого спикера... Демократы ни за что не позволят ей это сделать. Я не позволю ей этого сделать", - сказал он. 

В частности Московиц отметил, что Грин позволила бы "сжечь мир своей изоляционистской внешней политикой".  

Вопрос отставки Джонсона 

Недавно Палата представителей проголосовала за инициированные Джонсоном четыре законопроекта, которые также предусматривали помощь союзникам Соединенных Штатов Америки (США). В частности нашей стране была предусмотрена поддержка в размере почти 61 млрд долларов. Позже законопроект поддержал Сенат и он получил подпись от главы Белого дома Джо Байдена. 

Представительница Республиканской партии Грин обвинила Джонсона в "предательстве" избирателей-республиканцев из-за одобрения помощи Украине и пригрозила инициировать голосование за его увольнение, если спикер лично не уйдет в отставку. 

Подробнее о том, кто такой спикер Джонсон - в материале РБК-Украина

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