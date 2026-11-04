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Демократи отримали більшість в обох палатах Конгресу США

08:50 04.11.2026 Ср
1 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Демократи отримали більшість в обох палатах Конгресу США. У Палаті представників вони вже набрали потрібну кількість місць, а в Сенаті мають перевагу над республіканцями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За даними телеканалу, у Палаті представників демократи вже мають 224 місця. Щоб отримати більшість, їм було потрібно щонайменше 218. У республіканців на табло CNN 128 місць.

Також на карті позначено 27 місць, де партія змінилася. Підрахунок голосів ще триває.

У Сенаті демократи теж мають більшість: 53 місця проти 42 у республіканців.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна, демократи відібрали в республіканців шість місць у Сенаті.

Серед них - Техас, Канзас і Південна Кароліна, де демократи не вигравали десятиліттями.

Раніше президент США Дональд Трамп визнав результати проміжних виборів і пообіцяв працювати з демократами.

Водночас він заявив, що республіканці перемогли б із розгромним рахунком, якби в бюлетенях було його ім'я.

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