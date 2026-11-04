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Демократы получили большинство в обеих палатах Конгресса США

08:50 04.11.2026 Ср
1 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Демократы получили полный контроль над Конгрессом США. По состоянию на сегодняшний день они взяли большинство мест как в Сенате, так и в Палате представителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По данным телеканала, в Палате представителей демократы уже имеют 227 мест, для большинства было достаточно 218. У республиканцев - 134 места.

В частности, Демократическая партия смогла выиграть 34 округа, ранее занимавших республиканцы. Еще в 74 округах подсчет голосов продолжается.

В Сенате у демократов тоже уже большинство: 54 места против 42 у республиканцев. В четырех штатах подсчет голосов продолжается.

Напомним, как сообщало РБК-Украина, демократы отобрали у республиканцев шесть мест в Сенате.

Среди них - Техас, Канзас и Южная Каролина, где демократы не выигрывали десятилетиями.

Ранее президент США Дональд Трамп признал результаты промежуточных выборов и пообещал работать с демократами.

В то же время, он заявил, что республиканцы победили бы с разгромным счетом, если бы в бюллетенях было его имя.

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