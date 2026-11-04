Демократы получили большинство в обеих палатах Конгресса США

По данным телеканала, в Палате представителей демократы уже имеют 227 мест, для большинства было достаточно 218. У республиканцев - 134 места.

В частности, Демократическая партия смогла выиграть 34 округа, ранее занимавших республиканцы. Еще в 74 округах подсчет голосов продолжается.

В Сенате у демократов тоже уже большинство: 54 места против 42 у республиканцев. В четырех штатах подсчет голосов продолжается.

Напомним, как сообщало РБК-Украина, демократы отобрали у республиканцев шесть мест в Сенате.

Среди них - Техас, Канзас и Южная Каролина, где демократы не выигрывали десятилетиями.