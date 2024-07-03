Демократи обговорюють можливість вимоги до Байдена знятися з виборів, - Bloomberg

Представники Демократичної партії США можуть підписати листа з вимогою до президента Джо Байдена, щоб він вийшов з передвиборчих перегонів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За словами неназваного чиновника, можливість такого листа просувають демократи, які балотуються на переобрання "у традиційно демократичних округах". Це вказує на те, наскільки сильно поширена паніка щодо Байдена у партії.
Поки що лише один демократ - Ллойд Доггетт - публічно закликав Байдена зняти свою кандидатуру. При цьому ще кілька членів партії дистанціювалися від президента.
"Я відкидаю думку, що це була погана ніч і все гаразд (мова про дебати Байдена та експрезидента США Дональда Трампа - ред.). Це була погана ніч, і це серйозна ситуація, з якою потрібно розібратися", - заявив у коментарі Bloomberg демократ Майк Куіглі.
У свою чергу один з головних спонсорів кампанії Байдена Чарльз Майєрс зазначив, що події розвиваються "набагато швидше проти президента", ніж він очікував.
"Я думаю, що у них є ще п'ять-шість днів (для рішення щодо кандидата - ред.)", - додав він.
Нагадаємо, раніше в США відбулися дебати між президентом Джо Байденом та експрезидентом Дональдом Трампом.Чинний американський лідер їх програв. На тлі цього у Демократичній партії розпочалася паніка та обговорення про можливу заміну кандидата.
Як писало сьогодні, 3 липня, The New York Times сам Байден засумнівався у своїй можливості продовжувати брати участь у виборах президента.
При цьому головним кандидатом на заміну Байдена є віце-президент США Камала Харріс. Згідно з соцопитуваннями, вона трохи відстає від Трампа.
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