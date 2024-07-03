UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Демократи обговорюють можливість вимоги до Байдена знятися з виборів, - Bloomberg

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Представники Демократичної партії США можуть підписати листа з вимогою до президента Джо Байдена, щоб він вийшов з передвиборчих перегонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами неназваного чиновника, можливість такого листа просувають демократи, які балотуються на переобрання "у традиційно демократичних округах". Це вказує на те, наскільки сильно поширена паніка щодо Байдена у партії.

Поки що лише один демократ - Ллойд Доггетт - публічно закликав Байдена зняти свою кандидатуру. При цьому ще кілька членів партії дистанціювалися від президента.

"Я відкидаю думку, що це була погана ніч і все гаразд (мова про дебати Байдена та експрезидента США Дональда Трампа - ред.). Це була погана ніч, і це серйозна ситуація, з якою потрібно розібратися", - заявив у коментарі Bloomberg демократ Майк Куіглі.

У свою чергу один з головних спонсорів кампанії Байдена Чарльз Майєрс зазначив, що події розвиваються "набагато швидше проти президента", ніж він очікував.

"Я думаю, що у них є ще п'ять-шість днів (для рішення щодо кандидата - ред.)", - додав він.

Що передувало

Нагадаємо, раніше в США відбулися дебати між президентом Джо Байденом та експрезидентом Дональдом Трампом.Чинний американський лідер їх програв. На тлі цього у Демократичній партії розпочалася паніка та обговорення про можливу заміну кандидата.

Як писало сьогодні, 3 липня, The New York Times сам Байден засумнівався у своїй можливості продовжувати брати участь у виборах президента.

При цьому головним кандидатом на заміну Байдена є віце-президент США Камала Харріс. Згідно з соцопитуваннями, вона трохи відстає від Трампа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденВибори в СШАДемократическая партия США