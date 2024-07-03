Демократы обсуждают возможность требования к Байдену сняться с выборов, - Bloomberg

По словам неназванного чиновника, возможность такого письма продвигают демократы, которые баллотируются на переизбрание "в традиционно демократических округах". Это указывает на то, насколько сильно распространена паника насчет Байдена в партии.

Пока только один демократ - Ллойд Доггетт - публично призвал Байдена снять свою кандидатуру. При этом еще несколько членов партии дистанцировались от президента.

"Я отвергаю мнение, что это была плохая ночь и все в порядке (речь о дебатах Байдена и экс-президента США Дональда Трампа - ред.). Это была плохая ночь, и это серьезная ситуация, с которой нужно разобраться", - заявил в комментарии Bloomberg демократ Майк Куигли.

В свою очередь один из главных спонсоров кампании Байдена Чарльз Майерс отметил, что события развиваются "гораздо быстрее против президента", чем он ожидал.

"Я думаю, что у них есть еще пять-шесть дней (для решения по кандидату - ред.)", - добавил он.