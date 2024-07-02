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Демократи можуть висунути Байдена на вибори президента США вже у липні, - Bloomberg

Фото: президент США Джо Байден на дебатах 2024 року (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Демократична партія США може висунути чинного главу держави Джо Байдена кандидатом на пост президента вже у липні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Національний комітет Демократичної партії розглядає можливість офіційного висування Джо Байдена вже в середині липня, щоб гарантувати, що президент буде у бюлетенях в листопаді, водночас допомагаючи викорінити внутрішньопартійні розмови про його заміну після невдалого виступу на дебатах минулого тижня", - йдеться у повідомленні.

За словами людей, які знайомі з цим питанням і розмовляли на умовах анонімності, потенційна дата висування Байдена - 21 липня, коли відбудеться віртуальне засідання комітету з перевірки повноважень Демократичного з'їзду.

Нагадаємо, сім'я президента США Джо Байдена закликала його залишитися у передвиборчих перегонах та продовжувати боротьбу за переобрання.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Верховний суд США визнав імунітет Дональда Трампа. Але він стосується дій у рамках конституційних повноважень, коли Трамп був при владі. На дії, які були вчинені у приватному порядку – імунітет не поширюється.

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