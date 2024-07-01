Верховний суд США визнав імунітет Трампа, але є нюанс
Верховний суд США визнав, що колишній президент США Дональд Трамп мав імунітет під час перебування при владі. Але це стосується лише офіційних рішень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Рішення про імунітет Трампа розглядалося у рамках справи про спробу скасувати поразку на виборах 2020 року. Верховний суд ухвалив, що Трамп може користуватися імунітетом за дії, які були вчинені в рамках його конституційних повноважень, але за дії, вчинені у приватному порядку, - ні.
Варто зауважити, що суд складається з шести суддів консервативних поглядів та трьох ліберальних (трьох з них призначав Трамп ще під час свого президентства).
Reuters звертає увагу, що таке рішення стало першим з часів заснування країни у XVIII столітті, коли Верховний суд визнав право президентів бути захищеними від кримінальних звинувачень у будь-яких випадках.
Рішення було ухвалено у зв'язку з апеляцією Трампа на рішення суду нижчої інстанції, який відхилив позов експрезидента про імунітет.
Примітно, що Трамп хотів, щоб Верховний суд підтвердив наявність у нього "абсолютного імунітету" під час його перебування при владі.
Штурм Капітолію
Нагадаємо, Трампа підозрюють у тому, що він спробував натиснути на американських чиновників, щоб вони скасували результати президентських виборів 2020 року та закликав своїх шанувальників виходити на протести до Капітолію.
Це викликало масові протести і призвело до штурму Капітолію, внаслідок якого загинули п'ятеро людей, зокрема поліцейський.
Зазначимо, раніше Трамп визнав, що хотів приєднатися до своїх прихильників під час штурму Капітолію.
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