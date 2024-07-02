Демократы могут выдвинуть Байдена на выборы президента США уже в июле, - Bloomberg

Демократическая партия США может выдвинуть действующего главу государства Джо Байдена кандидатом на пост президента уже в июле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Национальный комитет Демократической партии рассматривает возможность официального выдвижения Джо Байдена уже в середине июля, чтобы гарантировать, что президент будет в ноябрьских бюллетенях, одновременно помогая искоренить внутрипартийные разговоры о его замене после неудачного выступления на дебатах на прошлой неделе", - говорится в сообщении.
По словам людей, знакомых с этим вопросом и говоривших на условиях анонимности, потенциальная дата выдвижения Байдена - 21 июля, когда состоится виртуальной заседание комитета по проверке полномочий Демократического съезда.
Напомним, семья президента США Джо Байдена призвала его остаться в предвыборной гонке и продолжать борьбу за переизбрание.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Верховный суд США признал иммунитет Дональда Трампа. Но он касается действий в рамках конституционных полномочий, когда Трамп был у власти. На действия, которые были совершены в частном порядке - иммунитет не распространяется.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.