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Демократы могут выдвинуть Байдена на выборы президента США уже в июле, - Bloomberg

Фото: президент США Джо Байден на дебатах в 2024 году (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Демократическая партия США может выдвинуть действующего главу государства Джо Байдена кандидатом на пост президента уже в июле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Национальный комитет Демократической партии рассматривает возможность официального выдвижения Джо Байдена уже в середине июля, чтобы гарантировать, что президент будет в ноябрьских бюллетенях, одновременно помогая искоренить внутрипартийные разговоры о его замене после неудачного выступления на дебатах на прошлой неделе", - говорится в сообщении.

По словам людей, знакомых с этим вопросом и говоривших на условиях анонимности, потенциальная дата выдвижения Байдена - 21 июля, когда состоится виртуальной заседание комитета по проверке полномочий Демократического съезда.

Напомним, семья президента США Джо Байдена призвала его остаться в предвыборной гонке и продолжать борьбу за переизбрание.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Верховный суд США признал иммунитет Дональда Трампа. Но он касается действий в рамках конституционных полномочий, когда Трамп был у власти. На действия, которые были совершены в частном порядке - иммунитет не распространяется.

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