Демократи у Конгресі США оприлюднили податкові декларації Трампа

Як пише Reuters, у п’ятницю, 30 грудня, демократи в Конгресі оприлюднили для громадськості податкову звітність Дональда Трампа за шість років. Йдеться про документи, які колишній президент США довго намагався зберегти в таємниці, оскільки знову претендує на високу посаду у Білому домі у 2024 році.

"Контрольований демократами комітет Палати представників США оприлюднив звіти Трампа за 2015-2020 роки, завершивши багаторічну боротьбу між колишнім президентом-республіканцем і законодавцями-демократами, яка була врегульована лише минулого місяця Верховним судом США. Майже 6000 сторінок записів включають понад 2700 сторінок особистих звітів Трампа та його дружини Меланії Трамп, а також понад 3000 сторінок звітів його бізнесу", - пише видання.

Податкові дані Трампа тепер будуть доступні для поглиблених розслідувань журналістів, незалежних податкових експертів та інших зацікавлених осіб під час підготовки до президентських виборів 2024 року. Вони зможуть не тільки пролити світло на статки Трампа і схеми, за якими він зменшував свої податкові зобов’язання. Записи показують, що доходи та податкові зобов’язання Трампа різко коливалися з 2015-го по 2020 рік, під час виборчих перегонів та його першої каденції президентства. Він і його дружина вимагали великих відрахувань і компенсації збитків, насправді сплачуючи незначний податок на прибуток протягом кількох років.

Reuters нагадує, що Трамп як бізнесмен, котрий вперше обійняв державну посаду, став першим за десятиліття кандидатом у президенти і потім президентом, хто не публікував свої податкові декларації. Більше того, він подав до суду на Комітет Палати представників, який намагався здійснити аудит цих документів. Трамп доволі довго зберігав конфіденційність податкових декларацій, але Верховний суд США виніс рішення на користь Комітету.

Палата представників США вперше звернулася з проханням до Трампа надати його податкові декларації ще у 2019 році. Але тоді два міністерства - фінансів та юстиції - відхилили це прохання, стверджуючи, що запит не має законної законодавчої мети. Проте після того, як торік Джо Байден обійняв посаду президента, Міністерство юстиції змінило свою точку зору та підтримало запит Палати представників. Трамп назвав ці дії "політично вмотивованими".

"Демократи ніколи не повинні були цього робити, Верховний суд ніколи не повинен був це схвалювати, і це призведе до жахливих речей для багатьох людей. Великий розкол США тепер ще більше посилиться. Радикальні ліві демократи використали все як зброю, але пам’ятайте, що це небезпечна вулиця з двобічним рухом", - загрожував Трамп після рішення Верховного суду.

Підконтрольна демократам Палата представників встигла ухвалити до зимових канікул законопроєкт, що зобов’язує Службу внутрішніх доходів завершувати перевірки податкових декларацій президентів протягом 90 днів після їх інавгурації.