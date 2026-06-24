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Демократи хочуть перевірити законність портрета Трампа на доларах

05:35 24.06.2026 Ср
2 хв
Чим не подобається демократам купюра у 250 доларів з Трампом?
aimg Пилип Бойко
Демократи хочуть перевірити законність портрета Трампа на доларах Фото: міністр фінансів Скотт Бессент з купюрою у 250 доларів (Getty Images)
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Сенатори від Демократичної партії в Конгресі США домагаються проведення перевірки виділення коштів на виготовлення банкноти номіналом 250 доларів із зображенням чинного президента країни Дональда Трампа. Законодавці хочуть перевірити витрати на купюри із зображенням Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Портал зазначив, що згідно з американським законодавством на грошових купюрах та цінних паперах може бути зображено лише "портрет людини, яка вже померла". Сенатори-демократи звернулися до Управління генерального інспектора Міністерства фінансів із проханням розслідувати витрати на те, що вони назвали "незаконною купюрою номіналом 250 доларів".

"У той час, коли американці продовжують стикатися зі зростанням цін, міністерство фінансів має зосередитися на розв'язанні економічних проблем, а не на виділенні ресурсів на те, що виглядає як незаконний проєкт заради марнославства президента", - цитує видання текст листа представників Демократичної партії, опублікованого у вівторок.

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявляв, що адміністрація у Вашингтоні не буде домагатися введення в обіг купюри номіналом 250 доларів із портретом Трампа, якщо Конгрес не підтримає цей крок.

Мінфін США просуває ідею створення купюри номіналом 250 доларів із зображенням чинного президента. Якщо це станеться, Трамп стане першою за 150 років людиною, яка за життя потрапила на американську банкноту.

Контекст новини

Команда президента США Дональда Трампа просуває ідею створення нової банкноти номіналом 250 доларів із його портретом. Її запуск хочуть присвятити до 250-річчя незалежності країни.

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долари Дональд Трамп Сполучені Штати Америки
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