Летіли дрони, балістика та С-400, є прильоти: як ППО відбила нічну атаку РФ

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У ніч на 8 серпня Росія атакувала Україну балістико, зенітними керованими ракетами С-400 та ударрними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників, але балістику - ні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Цієї ночі росіяни атакували Україну: шістьма балістичними ракетами "Іскандер-М";

зенітними керованими ракетами С-400 із Брянської обл.;

151 ударним дрономтипу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське - ТОТ АР Крим. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 135 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання ракет та 13 ударних дронів на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях. Крім того, декілька ракет цілей не досягли, інформація уточнюється.