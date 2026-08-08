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Летіли дрони, балістика та С-400, є прильоти: як ППО відбила нічну атаку РФ

09:27 08.08.2026 Сб
2 хв
Скільки ворожих цілей вдалося збити?
aimg Тетяна Степанова
Летіли дрони, балістика та С-400, є прильоти: як ППО відбила нічну атаку РФ Ілюстративне фото: сили ППО збили 135 ворожих дронів (Getty Images)
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У ніч на 8 серпня Росія атакувала Україну балістико, зенітними керованими ракетами С-400 та ударрними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників, але балістику - ні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Цієї ночі росіяни атакували Україну:

  • шістьма балістичними ракетами "Іскандер-М";
  • зенітними керованими ракетами С-400 із Брянської обл.;
  • 151 ударним дрономтипу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 135 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ракет та 13 ударних дронів на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях. Крім того, декілька ракет цілей не досягли, інформація уточнюється.

Обстріли України

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 8 серпня запустили по Києву балістичні ракети.

У Голосіївському районі зафіксовано загоряння на території нежитлової забудови.

В Оболонському районі надійшло повідомлення про загоряння резервуарів з паливом.

Також відомо про декількох постраждалих.

Київську область росіяни атакували дронами. У Броварському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено приватний житловий будинок, господарські споруди та авто. Загинули троє осіб, серед них дитина.

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