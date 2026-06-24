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Демократы хотят проверить законность портрета Трампа на долларах

05:35 24.06.2026 Ср
2 мин
Чем не нравится демократам купюра в 250 долларов с Трампом?
aimg Филипп Бойко
Демократы хотят проверить законность портрета Трампа на долларах Фото: министр финансов Скотт Бессент с купюрой в 250 долларов (Getty Images)
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Сенаторы от Демократической партии в Конгрессе США добиваются проведения проверки выделения средств на изготовление банкноты номиналом в 250 долларов с изображением действующего президента страны Дональда Трампа. Законодатели хотят проверить расходы на купюры с изображением Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Портал отметил, что согласно американскому законодательству на денежных купюрах и ценных бумагах может быть изображен только "портрет уже умершего человека". Сенаторы-демократы обратились в Управление генерального инспектора Министерства финансов с просьбой расследовать расходы по тому, что они назвали "незаконной купюрой номиналом 250 долларов".

"В то время, когда американцы продолжают сталкиваться с ростом цен, министерство финансов должно сосредоточиться на решении экономических проблем, а не на выделении ресурсов на то, что выглядит как незаконный проект ради тщеславия президента", - цитирует издание текст письма представителей Демократической партии, опубликованного во вторник.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что администрация в Вашингтоне не будет добиваться введения в обращение купюры номиналом в 250 долларов с портретом Трампа, если Конгресс не поддержит этот шаг.

Минфин США продвигает идею создания купюры номиналом в 250 долларов с изображением действующего президента. Если это произойдет, Трамп станет первым за 150 лет человеком, который при жизни попал на американскую банкноту.

Контекст новости

Команда президента США Дональда Трампа продвигает идею создания новой банкноты номиналом в 250 долларов с его портретом. Ее запуск хотят посвятить 250-летию независимости страны.

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