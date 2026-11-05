Демократи готують розслідування щодо Маска через Starshield в Україні

За інформацією помічника демократів у Сенаті, листи надіслали, зокрема, Маску. Причиною стали випадки уповільнення роботи супутникової системи Starshield на території України.

Також запити отримали банки, порти та приватні структури, причетні до угод із постачання російського дизельного пального.

Що означає вимога зберегти документи

У комітеті наголошують, що це стандартна процедура. Такі листи надсилають, щоб захистити докази щодо тих, кого підозрюють у порушенні закону або в сумнівній діяльності.

Департамент внутрішньої безпеки США теж готується до хвилі перевірок з боку Конгресу, повідомляють нинішні та колишні посадовці.

Що планують демократи

У січні почне роботу новий склад Конгресу. Тоді опозиція хоче посилити нагляд за діями адміністрації президента США Дональда Трампа та перевірити його рішення за останні два роки.

Очікують, що комітет очолить сенатор Кріс Кунс.

Суттєвих змін до Закону про національну оборону США (NDAA) до початку роботи нового Конгресу не прогнозують. Цей період називають "кульгавою качкою". Основний текст закону вже узгодили обидві палати.

Чинна республіканська більшість, імовірно, не підтримає обмеження повноважень президента в цей час. Зате після початку роботи нового складу Конгресу Білий дім може зіткнутися з ускладненнями під час затвердження кадрових призначень і послів.

Нагадаємо, 24 жовтня американський мільярдер Ілон Маск заявив, що без Starlink український фронт негайно розвалився б.

За його словами, українські військові порушили умови користування сервісом, тому відповідну лазівку закрили.