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"Це не ті жарти": Зеленський різко відреагував на заяви Маска про війну

08:46 05.11.2026 Чт
2 хв
aimg Олена Чупровська
"Це не ті жарти": Зеленський різко відреагував на заяви Маска про війну Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
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Президент Володимир Зеленський розповів, що думає про слова американського бізнесмена Ілона Маска щодо російських солдатів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на тизер програми ZDF Magazin Royale на YouTube.

"Нам не подобається його ставлення до цієї війни, коли він розмірковує про те, як росія втрачає солдатів", - сказав Зеленський.

"Агресор - хай Бог благословить, щоб вони втрачали солдатів, які перебувають на чужій території, а не на своїй землі", - додав він.

"Я не знаю, чи він серйозно, чи несерйозно жартує. Це не ті жарти, які я можу зрозуміти, хоча я дуже добре розумію жарти", - сказав президент.

Тизер опублікували 4 листопада на каналі програми ZDF, служби суспільного мовлення в Німеччині.

Що відомо про заяви Маска

Нагадаємо, 25 жовтня Маск у соцмережі X закликав виявляти співчуття до російських призовників.

Він назвав їх "дітьми" без права вибору та заявив, що бойові дії й масові удари дронів мають негайно припинитися.

Як повідомляло РБК-Україна, 28 жовтня російський диктатор Володимир Путін заявив про тісний контакт Росії зі США у космічній сфері, зокрема з Маском.

Він назвав "Рассвет" російським аналогом Starlink, а самого Маска - "геніальною людиною".

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