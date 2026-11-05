Демократы готовят расследование против Маска из-за Starshield в Украине

По информации помощника демократов в Сенате, письма направили, в частности, Маску. Причиной послужили случаи замедления работы спутниковой системы Starshield на территории Украины.

Также запросы получили банки, порты и частные структуры, причастные к сделкам по поставке российского дизельного горючего.

Что означает требование сохранить документы

В комитете отмечают, что это стандартная процедура. Такие письма присылают, чтобы защитить доказательства относительно подозреваемых в нарушении закона или в сомнительной деятельности.

Департамент внутренней безопасности США тоже готовится к волне проверок со стороны Конгресса, сообщают нынешние и бывшие чиновники.

Что планируют демократы

В январе начнет работу новый состав Конгресса. Тогда оппозиция хочет усилить наблюдение за действиями администрации президента США Дональда Трампа и проверить его решение за последние два года.

Ожидается, что комитет возглавит сенатор Крис Кунс.

Существенных изменений Закона о национальной обороне США (NDAA) до начала работы нового Конгресса не прогнозируют. Этот период называют "хромой уткой". Основной текст закона уже согласовали обе палаты.

Действующее республиканское большинство, вероятно, не поддержит ограничение полномочий президента в это время. Зато после начала работы нового состава Конгресса, Белый дом может столкнуться с осложнениями при утверждении кадровых назначений и послов.

Напомним, 24 октября американский миллиардер Илон Маск заявил, что без Starlink украинский фронт немедленно развалился бы.

По его словам, украинские военные нарушили условия пользования сервисом, поэтому соответствующую лазейку закрыли.