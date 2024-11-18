Рівень народжуваності в Україні критичний: в Мінсоцполітики кажуть, що причина не лише у війні

За її словами, війна справді створює несприятливі умови для народження дітей, але це не єдиний чинник. Вона звернула увагу на відсутність інфраструктури, необхідної для підтримки матерів. Йдеться про:

нестачу робочих місць для жінок з дітьми;

обмежену кількість дитячих садочків;

недостатню доступність громадських місць для пересування з дитячими візочками;

відсутність зон для годування дітей у публічних просторах.

Жолнович зазначила, що для матерів із дітьми з інвалідністю держава часто пропонує лише інституційні рішення, такі як інтернати, які не завжди враховують потреби дитини й сім’ї.

"Ми недружня країна до матерів, і це не тільки через війну,"- заявила міністр, наголошуючи на потреби змін у соціальній політиці, спрямованій на підтримку жінок з дітьми.

На форумі також обговорювали створення умов для заохочення народжуваності, які включають:

запровадження програм підтримки сімей із дітьми;

розвиток соціальної інфраструктури;

інформаційні компанії для формування позитивного образу материнства.

Вона підкреслила, що вирішення цих питань є критично важливим для демографічного відновлення країни.

Широка демографічна криза

Ситуація з народжуваністю є частиною ширшої демографічної кризи, що загострилася через війну, міграцію та економічні виклики. Уряд продовжує працювати над заходами для стабілізації ситуації та підтримки українських сімей.