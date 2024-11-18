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Уровень рождаемости в Украине критический: в Минсоцполитики говорят, что причина не только в войне

Фото: Оксана Жолнович (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Владислава Ткаченко

Уровень рождаемости в Украине в 2023-2024 годах достиг критически низкого уровня. Это ставит под угрозу не только естественный рост населения, но и будущее экономики и социальной стабильности государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра социальной политики Украины Оксаны Жолнович во время форума "Демографическое будущее Украины: стратегия устойчивости и обновления".

По ее словам, война действительно создает неблагоприятные условия для рождения детей, но это не единственная причина низкой рождаемости в Украине. Она обратила внимание на недостаток инфраструктуры, необходимой для поддержки матерей, в частности:

  • нехватку рабочих мест для женщин с детьми;
  • ограниченное количество детских садов;
  • низкую доступность общественных мест для передвижения с детскими колясками;
  • отсутствие зон для кормления детей в публичных пространствах.

Жолнович также подчеркнула, что для матерей с детьми с инвалидностью государство часто предлагает лишь институциональные решения, такие как интернаты, которые не всегда учитывают потребности ребенка и семьи.

"Мы недружественная страна для матерей, и это не только из-за войны,"- заявила министр, подчеркивая необходимость пересмотра социальной политики в интересах женщин с детьми.

На форуме обсуждались меры, направленные на улучшение ситуации с демографией, среди которых:

  • внедрение программ поддержки семей с детьми;
  • развитие социальной инфраструктуры;
  • информационные кампании, формирующие позитивный образ материнства.

Она отметила, что решение этих вопросов крайне важно для демографического восстановления страны.

Широкий демографический кризис

Ситуация с низкой рождаемостью есть частю более масштабного демографического кризиса, обостренного войной, миграцией и экономическими трудностями. Правительство продолжает работать над стабилизацией ситуации и для поддержки украинских семей.

 

Напомним,что основной причиной низкой рождаемости экономические трудности - низкую заработную плату и нехватку жилья. Временный ресурс также имеет значение, ведь женщины опасаются, что из-за активной занятости в общественной сфере им не хватит времени на воспитание детей.

Кроме того, в Верховной раде Украины был зарегистрирован законопроект №12184, целью которого является увеличение выплат при рождении ребенка, привязав их к актуальному прожиточному минимуму для детей.

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Рождение ребенка