Уровень рождаемости в Украине критический: в Минсоцполитики говорят, что причина не только в войне

По ее словам, война действительно создает неблагоприятные условия для рождения детей, но это не единственная причина низкой рождаемости в Украине. Она обратила внимание на недостаток инфраструктуры, необходимой для поддержки матерей, в частности:

нехватку рабочих мест для женщин с детьми;

ограниченное количество детских садов;

низкую доступность общественных мест для передвижения с детскими колясками;

отсутствие зон для кормления детей в публичных пространствах.

Жолнович также подчеркнула, что для матерей с детьми с инвалидностью государство часто предлагает лишь институциональные решения, такие как интернаты, которые не всегда учитывают потребности ребенка и семьи.

"Мы недружественная страна для матерей, и это не только из-за войны,"- заявила министр, подчеркивая необходимость пересмотра социальной политики в интересах женщин с детьми.

На форуме обсуждались меры, направленные на улучшение ситуации с демографией, среди которых:

внедрение программ поддержки семей с детьми;

развитие социальной инфраструктуры;

информационные кампании, формирующие позитивный образ материнства.

Она отметила, что решение этих вопросов крайне важно для демографического восстановления страны.

Широкий демографический кризис

Ситуация с низкой рождаемостью есть частю более масштабного демографического кризиса, обостренного войной, миграцией и экономическими трудностями. Правительство продолжает работать над стабилизацией ситуации и для поддержки украинских семей.