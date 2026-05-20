UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Демограф назвала дві країни, звідки в Україну можуть їхати трудові мігранти

17:41 20.05.2026 Ср
2 хв
З цих двох країн приїздило найбільше працівників в Україну до війни
aimg Валерія Абабіна
Фото: Звідки в Україну можуть їхати трудові мігранти (Getty Images)

Україна вже приймала іноземних працівників - і це працювало. Питання в тому, чи повториться цей сценарій після війни.

Як повідомляє РБК-Україна, про це директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України імені М.В. Птухи Елла Лібанова розповіла в ефірі телемарафону.

Читайте також: Криза кадрів: чи планує Харківська область залучати трудових мігрантів

За словами Лібанової, ще до повномасштабного вторгнення найбільше іноземців приїздило до України саме з Туреччини та Індії. Турецькі працівники, зокрема, активно залучалися до будівництва доріг.

"Ну і що, вони погано будували дороги? Абсолютно ні. То які претензії до них? Приїхали, попрацювали, поїхали назад", - зазначила вона.

Загалом, на думку демографа, до України їхатимуть переважно з бідніших країн - хоча Туреччина, за її словами, "явно не бідніша за Україну".

Водночас Лібанова висловила оптимізм щодо повоєнної перспективи. У разі економічного буму до України можуть приїхати і європейці - так звані "авантюристи", які шукають самореалізації та нового досвіду.

"Хтось захоче самореалізуватися, отримати класний запис до CV - це теж важливо", - додала вона.

Раніше ми вже розповідали, що уряд наразі не вважає залучення трудових мігрантів пріоритетом - ставка робиться на повернення українців із-за кордону. Щороку населення України скорочується приблизно на 320 тисяч осіб.

За оцінками експертів, навіть в найоптимістичнішому сценарії реалістично очікувати повернення лише до 1,6 млн емігрантів - решту демографічного дефіциту може покрити лише керована трудова міграція.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
трудові мігрантиПраця